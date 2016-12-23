Хокимом Самаркандской области стал Химмат Окбутаев

23 декабря состоялась внеочередная сессия Кенгаша народных депутатов Самаркандской области. На ней выступил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает сайт главы государства.

По представлению Президента хокимом Самаркандской области избран Химмат Окбутаев (1962 года рождения), с марта занимавший пост первого заместителя хокима области. До этого он на протяжении около 10 лет работал хокимом Ургутского района Самаркандской области, ранее был заместителем прокурора Навоийской области и занимал разные должности в Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Напомним, предыдущий хоким Самаркандской области Зойир Мирзаев недавно был назначен заместителем премьер-министра и министром сельского и водного хозяйства страны.

Текст: «Газета.uz» 23 316