Каждый Новый год многие снова и снова сталкиваются с одной и той же дилеммой: что подарить маме на Новый год. Хочется, чтобы подарок был приятным и практичным, ведь мамы в постоянной заботе о нас зачастую забывают о себе и о своих желаниях. Магазин Senor & Senorita подготовил 10 практичных подарков, которые обязательно порадуют каждую маму.

1. Турка и набор кофейных чашечек

Так приятно сесть на минуточку, остановить суету дня, выпить чашечку свежесваренного в турке кофе и полететь дальше по делам. А для того, чтобы этот процесс был приятен эстетически, можно собрать подарочный набор, состоящий из турки и изящного кофейного сервиза. В магазине Señor & Señorita вы подберете качественные турки и наборы кофейных чашечек турецких брендов Karaca, Hisar и Korkmaz.

2. Кухонные принадлежности

Набор ярких кухонных принадлежностей будет помогать маме готовить любимые блюда для всей семьи, ведь очень важно, чтобы процесс приготовления приносил удовольствие. Многих приятно удивить широкий ассортимент наборов кастрюль в магазине Señor & Señorita. Стоит обратить внимание на более яркие модели, как символ наступающего года Петуха.

3. Столовый сервиз

Еще один вариант для подарка — это нежный фарфоровый сервиз, который, несомненно, создаст атмосферу праздника за дружным семейным столом.

4. Парфюм для дома

Парфюм для дома в виде аромадиффузоров, аромаламп или ароматических свечей — это оригинальный и в тоже время утонченный подарок. Такой подарок обязательно удивит маму, а также будет радовать ее в течение всего года.

5. Контейнеры Joseph Joseph

Тем, кто ищет более практичный подарок, магазин рекомендует обратить внимание на датируемые контейнеры британского бренда Joseph Joseph. Инновационная система позволяет контролировать свежесть продуктов. С такими контейнерами можно сократить количество испортившихся продуктов.

6. Плед или теплые одеяла

Зимними вечерами и ночами мама должна чувствовать заботу и тепло, даже если дети далеко от нее. Нежные и воздушные одеяла из плюша и микрофайбера из коллекций брендов Karaca Home, Sarev и Seral станут отличным подарком.

7. Аксессуары для дома

Каждой маме будет приятно получить милые вещицы, которые будут наполнять уютом родительский дом. К примеру, это может быть изящная фарфоровая вазочка с букетом декоративных цветов Real Touch.

8. Набор полотенец и банный халат

В качестве подарка можно также собрать набор из уютного банного халата и мягких полотенец с оригинальной вышивкой, задорной бахромой или же элегантные классические варианты. Благодаря отличному качеству полотенца и халат прослужат не один год.

9. Чайный сервиз

Еще одним не менее приятным подарком будет чайный сервиз, которым мама сможет воспользоваться при встрече родных и подруг. Наборы с весенними цветочными принтами создадут особую приятную атмосферу для общения.

10. Постельное белье

Беспроигрышный вариант для подарка — это комплект постельного белья. Коллекции турецких брендов Karaca Home, Sarev, Pepper Home предлагают широкую цветовую гамму: от ярких, насыщенных расцветок до спокойных, сдержанных тонов. Так, без труда можно выбрать именно тот вариант, который подойдет каждой маме.

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