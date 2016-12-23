Виртуальная приемная премьера стала президентской

Виртуальная приемная премьер-министра, работающая с конца сентября по адресу pm.gov.uz, переименована в виртуальную приемную Президента Шавката Мирзиёева.

Аббревиатура PM в адресе сайта теперь подразумевает фразу «Президентга мурожаат» («Обращение к Президенту»), сообщается на странице главы государства в Facebook.

Исходя из трехмесячного опыта работы портала, в настоящее время готовятся проекты решений Президента по совершенствованию механизма рассмотрения обращений, отмечается дополнительно на странице.

По данным на 23 декабря, за прошедший период в виртуальную приемную поступило свыше 303 тысяч обращений. Кроме того, по поручению руководителя страны виртуальные приемные заработали на сайтах всех министерств, ведомств, компаний с участием государства, банков и вузов.

Информации о том, будет ли виртуальная приемная у нового премьер-министра страны, на данный момент нет.

Текст: «Газета.uz» 7 988