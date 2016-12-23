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Фото: Фаррух Норкулов / «Газета.uz»

Фото: Навои готовится встречать Новый год

На городской площади в Навои установили 24-метровую новогоднюю елку.

Сегодня, 15:13   Общество   Медиа  

В Навои на площади рядом с областным хокимиятом установлена новогодняя елка высотой 24 м и диаметром нижней окружности 6,1 м. Главный атрибут праздничного торжества привезли из Ташкента. Новогоднее дерево украшено многочисленными фигурками, мишурой и светодиодными гирляндами, верхушку венчает звезда.

Для детей на площади работают аттракционы, можно прокатиться на электромобилях, сделать памятное фото с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами, приобрести сладости, новогодние сувениры и елочные украшения. Здесь же организована ярмарка продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции по доступным ценам.

По данным хокимията Навоийской области, с 30 ноября по 2 января такие ярмарки работают на дехканских рынках городов Навои, Зарафшан и всех районных центров — всего 15 по региону. Основная цель предпраздничных ярмарок — продажа продуктов питания, овощей, фруктов, мяса, яиц, молочной и алкогольной продукции по сниженным до 30% ценам.

Для контроля деятельности ярмарок, обеспечения стабильных цен по наличному и безналичному расчетам образована служба «общественного контроля», в которую вошли представители фонда «Махалла», движения молодежи «Камолот», Комитета женщин и других общественных организаций.

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Текст: Фаррух Норкулов      2 320
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