Главы МИД Узбекистана и Казахстана провели встречу

Фото: Шахриёр Тургунбоев / МИД
23 декабря министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с прибывшим в страну с рабочим визитом министром иностранных дел Казахстана Ерланом Идрисовым, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обсуждены вопросы развития двусторонних отношений через призму реализации договоренностей, достигнутых в ходе узбекско-казахстанских контактов на высшем уровне.
Отдельное внимание было уделено межмидовскому взаимодействию в рамках международных и региональных организаций с учетом избрания Казахстана в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2017−2018 годы.
Стороны подтвердили наличие взаимного интереса к углублению диалога в различных областях, включая активизацию деятельности двусторонних институтов сотрудничества. Отмечена близость и совпадение позиций Узбекистана и Казахстана практически по всем обсужденным проблемам.
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