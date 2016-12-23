Главы МИД Узбекистана и Казахстана провели встречу

23 декабря министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с прибывшим в страну с рабочим визитом министром иностранных дел Казахстана Ерланом Идрисовым, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Обсуждены вопросы развития двусторонних отношений через призму реализации договоренностей, достигнутых в ходе узбекско-казахстанских контактов на высшем уровне.

Отдельное внимание было уделено межмидовскому взаимодействию в рамках международных и региональных организаций с учетом избрания Казахстана в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2017−2018 годы.

Стороны подтвердили наличие взаимного интереса к углублению диалога в различных областях, включая активизацию деятельности двусторонних институтов сотрудничества. Отмечена близость и совпадение позиций Узбекистана и Казахстана практически по всем обсужденным проблемам.

Текст: «Газета.uz» 3 140