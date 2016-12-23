В Джизакской области сменился хоким

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 декабря принял участие в работе внеочередной сессии Джизакского областного Кенгаша народных депутатов.

В своем выступлении глава государства подверг критике предыдущее руководство области за скопившиеся проблемы. Среди них — невыполнение прогнозных показателей по экспорту и привлечению инвестиций.

По представлению Президента новым хокимом области избран Улугбек Узаков, до этого работавший заведующим одного из департаментов Кабинета Министров.



Сайфиддин Исмаилов освобожден от должности хокима Джизакской области с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».

Напомним, в сентябре был утвержден новый хоким города Джизака. Им стал Абдукаххар Тухтаев, ранее работавший хокимом Ташкента.

Текст: «Газета.uz» 25 683