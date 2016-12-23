В Джизакской области сменился хоким

Улугбек Узаков.
Фото: Канал «Узбекистан»
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 декабря принял участие в работе внеочередной сессии Джизакского областного Кенгаша народных депутатов.
В своем выступлении глава государства подверг критике предыдущее руководство области за скопившиеся проблемы. Среди них — невыполнение прогнозных показателей по экспорту и привлечению инвестиций.
По представлению Президента новым хокимом области избран Улугбек Узаков, до этого работавший заведующим одного из департаментов Кабинета Министров.
Сайфиддин Исмаилов освобожден от должности хокима Джизакской области с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».
Напомним, в сентябре был утвержден новый хоким города Джизака. Им стал Абдукаххар Тухтаев, ранее работавший хокимом Ташкента.
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