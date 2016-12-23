Галине Мельниковой присвоено звание Народного артиста

Президент Шавкат Мирзиёев 23 декабря подписал указ о присвоении Галине Мельниковой почетного звания «Народный артист Республики Узбекистан». В этот день известный диктор Национальной телерадиокомпании отмечает 80-летие.

Как отмечается в документе, звание присвоено «за многолетнюю плодотворную творческую деятельность в Национальной телерадиокомпании Узбекистана, достойный вклад в дело развития дикторского искусства, повышения духовного потенциала народа, воспитания молодого поколения в духе патриотизма, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям».

Галина Мельникова — диктор высшей категории, работает на телевидении с 26 декабря 1956 года. Многие годы была ведущей телевизионной информационной программы «Ахборот», а также ведущей различных торжественных мероприятий. Является обладательницей многих наград, включая звание заслуженной артистки Узбекистана, орден «Дустлик», «Медаль Пушкина» и другие.

Текст: «Газета.uz» 6 857