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Галина Мельникова.

Фото: mytashkent.uz

Архивное фото.

Галине Мельниковой присвоено звание Народного артиста

Президент подписал указ о присвоении известному диктору Галине Мельниковой звания Народного артиста Узбекистана.

Сегодня, 12:11   Общество  

Президент Шавкат Мирзиёев 23 декабря подписал указ о присвоении Галине Мельниковой почетного звания «Народный артист Республики Узбекистан». В этот день известный диктор Национальной телерадиокомпании отмечает 80-летие.

Как отмечается в документе, звание присвоено «за многолетнюю плодотворную творческую деятельность в Национальной телерадиокомпании Узбекистана, достойный вклад в дело развития дикторского искусства, повышения духовного потенциала народа, воспитания молодого поколения в духе патриотизма, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям».

Галина Мельникова — диктор высшей категории, работает на телевидении с 26 декабря 1956 года. Многие годы была ведущей телевизионной информационной программы «Ахборот», а также ведущей различных торжественных мероприятий. Является обладательницей многих наград, включая звание заслуженной артистки Узбекистана, орден «Дустлик», «Медаль Пушкина» и другие.

Текст: «Газета.uz»      6 857

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Комментарии

  • Jon Duan 23 декабря 2016 13:34

    Достойна награды.


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