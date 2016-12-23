Обзор мировых новостей

Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков

Город Алеппо полностью освобожден от террористов и находится под контролем правительственных войск, сообщило командование сирийской армии. Эта победа является стратегической и имеет важное переломное значение в борьбе с терроризмом с одной стороны и сокрушающим ударом для проекта террористов и тех, кто их поддерживает, отмечается в заявлении. Улицы Алеппо заполнены людьми и машинами, жители города массово празднуют объявление о полном освобождении города. // РИА Новости

В Казахстане ужесточили ответственность за терроризм

Президент Казахстана подписал закон, направленный на ужесточение ответственности за экстремизм и терроризм, сообщила пресс-служба главы республики. Он направлен на усиление уголовной и административной ответственности за экстремизм, терроризм и более слаженное противодействие незаконному обороту оружия и наркотиков. Законом усиливается также контроль над оборотом оружия и порядком его хранения. Документ предполагает возможность предоставления органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность на сетях связи, приостановить работу сетей и средств связей в случаях, которые могут привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Также вносятся поправки, направленные на создание единой базы IMEI-кодов всех устройств, функционирующих и ввозимых на территорию страны, а также введение их регистрации.

Японцы поздравляют монарха с днем рождения

Фото: ntv.ru.

Более 33 тысяч человек за полдня в пятницу пришли ко дворцу в Токио поздравить императора Акихито с 83-м днем рождения, сообщило Управление императорского дворца. Это рекордно высокая цифра за все 28 лет правления монарха. Возможно, это связано с пожеланием Акихито передать Хризантемовый трон наследнику при своей жизни. Если вопрос будет решен в течение следующего года, то трон займет старший сын императора наследный принц Нарухито. Император и его семья трижды в течение дня вышли поприветствовать подданных. «До конца года осталось совсем немного. Желаю вам, чтобы новый год был светлым и спокойным, молюсь о вашем здоровье и счастье», — сказал монарх. // РИА Новости

Немецкий дог из Великобритании признан самой большой собакой в мире

Немецкий дог Фредди из Великобритании признан самой большой собакой в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Рост Фредди, когда он стоит на задних лапах, — больше 230 см, а весит он почти 89 кг. Сейчас собаке четыре года. Пес любит лакомиться жареными цыплятами и арахисовым маслом. Его владелица Клэр Стоунмэн тратит на содержание Фредди и его сестры Флер более 12,5 тысячи фунтов в год. // РИА Новости

Текст: «Газета.uz» 2 118