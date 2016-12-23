Куда сходить на выходных

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные дни 24 и 25 декабря.
Кино
- Премьера новогоднего комедийного фильма «Елки 5», с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым в главных ролях, проходит в столичных кинотеатрах.
- Стартовали еще две премьеры: фантастический фильм «Пассажиры», где в главных ролях выступили Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт, и российский фильм «Дед Мороз. Битва Магов» с Фёдором Бондарчуком.
Театры
Концерты
Выставки
Город
Дети
- Новогодняя елка пройдет во дворце водного спорта «Узбекистан» 25 декабря.
- Детское представление с героями сказки «Алиса в стране чудес» подготовят в галерее Bonum Factum к 24 декабря.
- На выходных в кинотеатре имени Алишера Навои пройдет новогоднее представление «Красавица и Чудовище».
- В Кукольном театре покажут спектакль «Снежная королева» с хороводом вокруг елки.
- Начиная с 24 декабря Цирк представляет «Новогодние приключения Эльзы в цирке».
- Ультрафиолетовое шоу «Малефисента» состоится 24 декабря во Дворце творчества молодежи.
- «Новогодние приключения принцессы Булочки» пройдут во Дворце культуры МВД.
Расписание детских новогодних мероприятий
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