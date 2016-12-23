Куда сходить на выходных

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные дни 24 и 25 декабря.

Кино

Премьера новогоднего комедийного фильма «Елки 5», с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым в главных ролях, проходит в столичных кинотеатрах.

Стартовали еще две премьеры: фантастический фильм «Пассажиры», где в главных ролях выступили Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт, и российский фильм «Дед Мороз. Битва Магов» с Фёдором Бондарчуком.

Театры

На выходных театр «Ильхом» представит два спектакля: «Заратустра от Ницше» и «Удивительное путешествие Кролика Эдварда».

В Молодежном театре в субботу и в воскресенье пройдет сказка «Волшебник Изумрудного города».

В воскресенье в Русском драматическом театре — сказка «Приключения Синдбада-морехода».

Большой театр покажет детскую музыкальную постановку «Супергерои в Большом».

Новогодний спектакль «Куда сбежала Елка» состоится в Театре Оперетты.

Театр Марионеток Silk Route Marionettes подготовил праздничное преставление для детей «Праздник в Изумрудном городе».

Концерты

C 24 декабря на сцене дворца «Истиклол» — новогодний мюзикл «Снежная королева» в новом формате.

В гостинице International состоится предновогодний концерт хоровой капеллы в воскресенье.

Выставки

Город

24 декабря в галерее Zero Line пройдет творческий вечер, посвященный видео-инсталляции «Перевернутый мир» арт-группы AEC+F.

С 24 декабря открылся ледовый каток в Anhor Lokomotiv.

Новогодние елки установят в девяти местах Ташкента, где пройдут праздничные мероприятия.

Дети

Новогодняя елка пройдет во дворце водного спорта «Узбекистан» 25 декабря.

Детское представление с героями сказки «Алиса в стране чудес» подготовят в галерее Bonum Factum к 24 декабря.

На выходных в кинотеатре имени Алишера Навои пройдет новогоднее представление «Красавица и Чудовище».

В Кукольном театре покажут спектакль «Снежная королева» с хороводом вокруг елки.

Начиная с 24 декабря Цирк представляет «Новогодние приключения Эльзы в цирке».

Ультрафиолетовое шоу «Малефисента» состоится 24 декабря во Дворце творчества молодежи.

«Новогодние приключения принцессы Булочки» пройдут во Дворце культуры МВД.

Расписание детских новогодних мероприятий

Текст: «Газета.uz» 6 154