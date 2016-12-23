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Фото: «Газета.uz»

Куда сходить на выходных

Подборка интересных событий в столице на предстоящие выходные.

Вчера, 17:24   Общество  

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные дни 24 и 25 декабря.

Кино

  • Премьера новогоднего комедийного фильма «Елки 5», с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым в главных ролях, проходит в столичных кинотеатрах.
  • Стартовали еще две премьеры: фантастический фильм «Пассажиры», где в главных ролях выступили Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт, и российский фильм «Дед Мороз. Битва Магов» с Фёдором Бондарчуком.

Театры

  • На выходных театр «Ильхом» представит два спектакля: «Заратустра от Ницше» и «Удивительное путешествие Кролика Эдварда».
  • В Молодежном театре в субботу и в воскресенье пройдет сказка «Волшебник Изумрудного города».
  • В воскресенье в Русском драматическом театре — сказка «Приключения Синдбада-морехода».
  • Большой театр покажет детскую музыкальную постановку «Супергерои в Большом».
  • Новогодний спектакль «Куда сбежала Елка» состоится в Театре Оперетты.
  • Театр Марионеток Silk Route Marionettes подготовил праздничное преставление для детей «Праздник в Изумрудном городе».

Концерты

Выставки

Город

  • 24 декабря в галерее Zero Line пройдет творческий вечер, посвященный видео-инсталляции «Перевернутый мир» арт-группы AEC+F.
  • С 24 декабря открылся ледовый каток в Anhor Lokomotiv.
  • Новогодние елки установят в девяти местах Ташкента, где пройдут праздничные мероприятия.

Дети

  • Новогодняя елка пройдет во дворце водного спорта «Узбекистан» 25 декабря.
  • Детское представление с героями сказки «Алиса в стране чудес» подготовят в галерее Bonum Factum к 24 декабря.
  • На выходных в кинотеатре имени Алишера Навои пройдет новогоднее представление «Красавица и Чудовище».
  • В Кукольном театре покажут спектакль «Снежная королева» с хороводом вокруг елки.
  • Начиная с 24 декабря Цирк представляет «Новогодние приключения Эльзы в цирке».
  • Ультрафиолетовое шоу «Малефисента» состоится 24 декабря во Дворце творчества молодежи.
  • «Новогодние приключения принцессы Булочки» пройдут во Дворце культуры МВД.

Расписание детских новогодних мероприятий

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