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23 декабря, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Moody’s повысило долгосрочные рейтинги Asia Alliance Bank

Агентство Moody’s обновило рейтинги АКБ Asia Alliance Bank и подтвердило стабильный прогноз по долгосрочным депозитам.

Сегодня, 14:30   Экономика     на правах рекламы

20 декабря международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило долгосрочные рейтинги депозитов АКБ Asia Alliance Bank в национальной и иностранной валютах с В3 до В2. В то же время рейтинговое агентство повысило самостоятельный рейтинг банка финансовой устойчивости с В3 до В2 и его оценку долгосрочных рисков контрагента (Оценка CR) с уровня В2 до В1 и подтвердило краткосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валютах на уровне «Не прайм» (NP). Прогноз по всем долгосрочным депозитам — «cтабильный».

Повышение рейтингов АКБ Asia Alliance Bank со стабильным прогнозом обусловлено недавним улучшением показателей банка по рискам и отражает снижение склонности банка к кредитному риску, сохранение устойчивых финансовых показателей, рост диверсификации бизнеса и расширение филиальной сети.

АКБ Asia Alliance Bank продолжает поддерживать сильные показатели достаточности капитала: по состоянию на 30 сентября 2016 года капитал 1 уровня и общий CAR (Базель I, в соответствии с МСФО) АКБ Asia Alliance Bank составил 23,4% по сравнению с показателем 20,76% в конце 2015 года.

АКБ Asia Alliance Bank показал более сильные (по сравнению с банками, имеющими рейтинги B3/B2) показатели рентабельности, благодаря хорошему доступу банка к низкой стоимости депозитов юридических лиц и ограниченной зависимости от дорогих депозитов физических лиц, а также высокую способность банка генерировать комиссионные доходы.

За 9 месяцев 2016 года чистая прибыль АКБ Asia Alliance Bank составила 29 млрд сумов, что показывает рентабельность средних активов в размере 3,6% (3,9% в 2015 году и 4,5% в 2014 году). Финансовые результаты банка в 2015—2016 гг. были поддержаны значительным увеличением чистого процентного дохода, обусловленного большим потоком доходов и низкой стоимости фондирования.

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