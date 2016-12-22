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Фото: Федерация футбола

Футбол: Узбекистан сохранил позицию в рейтинге ФИФА

ФИФА представила обновленный рейтинг национальных футбольных сборных за декабрь.

Вчера, 18:40   Спорт  

Сборная Узбекистана осталась на 62-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) за декабрь с результатом в 563 очка. С момента последнего обновления 24 ноября команда Самвела Бабаяана не проводила контрольных матчей.

В первой тройке лучших сборных мира изменений не произошло: лидирует Аргентина (1634 очка), на второй строке располагается Бразилия (1544), на третьей — Германия (1433). В топ-10 рейтинга входят команды Чили, Бельгии, Колумбии, Франции, Португалии, Уругвая и Испании.

Среди сборных Азиатской конфедерации футбола первое место занимают игроки из Ирана (29-е место, 814 очков), следом идут Южная Корея (37-е место, 699 очков), Япония (45-е место, 644 очка), Австралия (47-е место, 641 очко) и Саудовская Аравия (54-е место, 605 очков).

Текст: «Газета.uz»      1 330
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