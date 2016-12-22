Samarqand Darvoza запускает Новогодний розыгрыш 2017

ТРЦ Samarqand Darvoza совместно с партнерами Ucell, Haier и туристическим агентством beSTAR.uz объявляет о начале масштабного новогоднего розыгрыша 2017.
С 5 декабря по 13 января у участников есть уникальная возможность выиграть один из трех суперпризов:
А также 50 смартфонов от Ucell.
Каждый сможет стать участником игры, совершив покупку в представленных магазинах: Bata, Celio*, Guess, Colin’s, Etam, Cacharel, Us. Polo Assn., Pimkie, Essie nail bar, Jennyfer, Morgan, Yves Rocher, Koton Kids, I am, Flormar, Pablosky, Koton, Okaidi, Selfie, Sasha Fabiani, NCS, AVVA, Ricco Cizzano, Erkatoy, Lelass и Cabani shoes.
Розыгрыш пройдет 13 января в атриуме ТРЦ Samarqand Darvoza. Победители будут выбраны cлучайным образом при помощи лототрона.
Подробности об акции доступны на сайте www.darvozagame.uz.
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Комментарии
Мои многочисленные попытки прежде в других супермаркетах неизменно заканчивались неудачей. Есть ли действительно выигравшие, отзовитесь.