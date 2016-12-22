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22 декабря, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Samarqand Darvoza запускает Новогодний розыгрыш 2017

У каждого участника розыгрыша есть уникальная возможность выиграть путешествие на двоих в Париж и другие ценные призы.

Сегодня, 16:30   Общество     на правах рекламы

ТРЦ Samarqand Darvoza совместно с партнерами Ucell, Haier и туристическим агентством beSTAR.uz объявляет о начале масштабного новогоднего розыгрыша 2017.

С 5 декабря по 13 января у участников есть уникальная возможность выиграть один из трех суперпризов:

  • Сертификаты на мегашопинг на сумму до 25 миллионов сумов;
  • Бытовая техника от Haier;
  • Путешествие на двоих в Париж.

А также 50 смартфонов от Ucell.

Каждый сможет стать участником игры, совершив покупку в представленных магазинах: Bata, Celio*, Guess, Colin’s, Etam, Cacharel, Us. Polo Assn., Pimkie, Essie nail bar, Jennyfer, Morgan, Yves Rocher, Koton Kids, I am, Flormar, Pablosky, Koton, Okaidi, Selfie, Sasha Fabiani, NCS, AVVA, Ricco Cizzano, Erkatoy, Lelass и Cabani shoes.

Правила участия в игре:

  1. Для участия в акции необходимо совершить любую покупку на сумму от 50 000 сумов и более в одном из магазинов-участников.
  2. При первой покупке покупатель получит карту участника, и ему будет предложено вытянуть из лототрона количество паззлов, соответствующее сумме покупки.
  3. Для участия в розыгрыше призов необходимо заполнить одну из трех карт паззлами.
  4. Паззлы выдаются при совершении покупки в любом из указанных выше магазинов.
  5. Можно обмениваться паззлами с друзьями или родственниками
  6. Участник может заполнять больше одной карты
  7. Как только карта будет полностью заполнена, участнику следует поместить ее в соответствующий лототрон в атриуме ТРЦ Samarqand Darvoza. Участнику розыгрыша необходимо заполнить отрывную часть карты для занесения его в число претендентов на главные призы.
  8. Наклейки, вытянутые из лототрона, не подлежат обмену.
  9. Каждая наклейка имеет защитный механизм. За подделку наклеек, чеков или карты участник будет дисквалифицирован.

Розыгрыш пройдет 13 января в атриуме ТРЦ Samarqand Darvoza. Победители будут выбраны cлучайным образом при помощи лототрона.

Подробности об акции доступны на сайте www.darvozagame.uz.

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Комментарии

  • hurshid homidov 22 декабря 2016 17:42

    Мои многочисленные попытки прежде в других супермаркетах неизменно заканчивались неудачей. Есть ли действительно выигравшие, отзовитесь.


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