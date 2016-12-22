Samarqand Darvoza запускает Новогодний розыгрыш 2017

ТРЦ Samarqand Darvoza совместно с партнерами Ucell, Haier и туристическим агентством beSTAR.uz объявляет о начале масштабного новогоднего розыгрыша 2017.

С 5 декабря по 13 января у участников есть уникальная возможность выиграть один из трех суперпризов:

Сертификаты на мегашопинг на сумму до 25 миллионов сумов;

Бытовая техника от Haier;

Путешествие на двоих в Париж.

А также 50 смартфонов от Ucell.

Каждый сможет стать участником игры, совершив покупку в представленных магазинах: Bata, Celio*, Guess, Colin’s, Etam, Cacharel, Us. Polo Assn., Pimkie, Essie nail bar, Jennyfer, Morgan, Yves Rocher, Koton Kids, I am, Flormar, Pablosky, Koton, Okaidi, Selfie, Sasha Fabiani, NCS, AVVA, Ricco Cizzano, Erkatoy, Lelass и Cabani shoes.

Правила участия в игре:

Для участия в акции необходимо совершить любую покупку на сумму от 50 000 сумов и более в одном из магазинов-участников. При первой покупке покупатель получит карту участника, и ему будет предложено вытянуть из лототрона количество паззлов, соответствующее сумме покупки. Для участия в розыгрыше призов необходимо заполнить одну из трех карт паззлами. Паззлы выдаются при совершении покупки в любом из указанных выше магазинов. Можно обмениваться паззлами с друзьями или родственниками Участник может заполнять больше одной карты Как только карта будет полностью заполнена, участнику следует поместить ее в соответствующий лототрон в атриуме ТРЦ Samarqand Darvoza . Участнику розыгрыша необходимо заполнить отрывную часть карты для занесения его в число претендентов на главные призы. Наклейки, вытянутые из лототрона, не подлежат обмену. Каждая наклейка имеет защитный механизм. За подделку наклеек, чеков или карты участник будет дисквалифицирован.

Розыгрыш пройдет 13 января в атриуме ТРЦ Samarqand Darvoza. Победители будут выбраны cлучайным образом при помощи лототрона.

Подробности об акции доступны на сайте www.darvozagame.uz.



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