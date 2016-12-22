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22 декабря, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Певица Kamilla объявила видеоконкурс на участие в клипе

Чтобы стать героем клипа, нужно снять короткий новогодний видеоролик под песню «Новый год» и прислать его на электронную почту.

Сегодня, 14:00   Общество     на правах рекламы

Певица Kamilla на своей странице в Facebook объявила конкурс на участие в клипе на песню «Новый год». В новом клипе исполнительница планирует использовать любительские видеокадры, снятые и присланные слушателями.

Для участия в конкурсе необходимо записать короткое новогоднее видео под песню «Новый год» и прислать на почту kamilla@pomidor.uz до 27 декабря включительно. Ролики должны быть записаны на профессиональную камеру или на мобильный телефон в горизонтальном режиме.

Как отметила певица, главное, чтобы от присланных работ исходил позитив и веселое настроение.

«Для меня будет честью и радостью добавить ваше видео в новый клип», — написала Kamilla.

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