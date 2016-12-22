Певица Kamilla объявила видеоконкурс на участие в клипе

Певица Kamilla на своей странице в Facebook объявила конкурс на участие в клипе на песню «Новый год». В новом клипе исполнительница планирует использовать любительские видеокадры, снятые и присланные слушателями.

Для участия в конкурсе необходимо записать короткое новогоднее видео под песню «Новый год» и прислать на почту kamilla@pomidor.uz до 27 декабря включительно. Ролики должны быть записаны на профессиональную камеру или на мобильный телефон в горизонтальном режиме.

Как отметила певица, главное, чтобы от присланных работ исходил позитив и веселое настроение.

«Для меня будет честью и радостью добавить ваше видео в новый клип», — написала Kamilla.

На правах рекламы. Услуги лицензированы

3 195