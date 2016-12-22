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Фото: fb.com/MFAUZB

МИД откроет консульские отделения в регионах

Консульские отделения МИД Узбекистана откроются в Самарканде, Бухаре, Ургенче и Нукусе.

Вчера, 22:16   Политика  

Президент Шавкат Мирзиёев 21 декабря подписал постановление «Об открытии консульских отделений Министерства иностранных дел Республики Узбекистан в городах Самарканд, Бухара, Ургенч и Нукус и дальнейшем совершенствовании деятельности Консульского отделения в городе Термез». Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма (бывшая компания «Узбектуризм»).

Решение принято в целях оказания необходимой консульско-правовой помощи гражданам Узбекистана, выезжающим за рубеж, и прибывающим в страну иностранным гражданам, а также создания благоприятных условий для развития экономического, инвестиционного и туристского потенциала Узбекистана. Оно также должно способствовать реализации приоритетных социально-экономических, инвестиционных и гуманитарных проектов в регионах республики.

Постановлением определены основные задачи данных консульских отделений:

  • расширение спектра оказываемых современных услуг по вопросам консульско-правовой помощи, повышение оперативности при рассмотрении и оформлении документов, представляемых иностранными гражданами на местах, в том числе при выдаче виз гражданам зарубежных стран, посещающим регионы Узбекистана в деловых и туристских целях;
  • оказание консульско-правовой помощи иностранным компаниям и представительствам международных организаций, аккредитованных в Узбекистане, участвующим в реализации приоритетных социально- экономических, инвестиционных и гуманитарных проектов в регионах страны, в части предоставления услуг по продлению виз, легализации и апостилированию документов, а также другим вопросам, входящим к компетенцию Министерства иностранных дел;
  • проведение совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами разъяснительной работы по ознакомлению граждан Узбекистана, выезжающих в иностранные государства, с порядком и правилами пребывания на территории страны следования в рамках комплексных мер по противодействию торговле людьми;
  • ведение учета и содействие в решении вопросов оперативного возвращения в Узбекистан граждан страны, утерявших паспорта на территории иностранных государств;
  • содействие туристским организациям в реализации мероприятий по развитию туристского потенциала Узбекистана, направленных на привлечение иностранных туристов в регионы страны;
  • организацию встреч и пребывания в Узбекистане высокопоставленных лиц и официальных делегаций зарубежных стран, приема и проводов представителей крупных компаний, а также непосредственное участие в протокольных мероприятиях и других вопросах международного характера, входящих в компетенцию Министерства иностранных дел.

В целях оказания оперативной консульско-правовой помощи и оформления виз прибывающим в регионы иностранным гражданам консульские отделения будут располагаться в зданиях международных аэропортов Самарканда, Бухары, Ургенча, Нукуса и Термеза.

Текст: «Газета.uz»      6 128

Комментарии

  • Timur Timurov 22 декабря 2016 22:40

    Здания аэропортов режимный объект, с улицы туда без билета не пускают, какой смысл в таком расположении консульских отделов, они ведь предназначены не только для прилетающих, но желающих выехать, оформить какие-либо документы, просто проконсультироваться. А таких огромное количество, вряд ли их всех будут пускать безпрепятственно в здание аэропортов. Целесообразно было бы разместить отделы при паспортных столах ОВД или ОВВиГ УВД, либо в хокимиятах, куда доступ свободен, а сотрудник консульского отдела при необходимости всегда может прибыть в аэропорт, что ему гораздо удобнее и легче, учитывая его статус.


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