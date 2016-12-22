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Фото: agmk.uz

АГМК расширил медный карьер

На месторождении «Кальмакыр», разрабатываемом АГМК, будут добывать на 4 млн тонн медной руды больше.

Сегодня, 14:06   Экономика  

Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) расширил основную сырьевую базу комбината на месторождении «Кальмакыр».

По данным предприятия, проект предусматривает вовлечение в отработку забалансовых руд медного карьера, что позволит к 2017 году дополнительно перерабатывать 4 миллионов тонн сырья. Поставщиком основного технологического оборудования выступает российское АО «Тяжмаш» (Сызрань).

Финансирование проекта общей стоимостью 75,2 млн долларов осуществлялось за счет кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана в размере 28 млн долларов, а также кредитов банков Узбекистана и собственных средств АГМК.

В начале года АГМК завершил модернизацию обогатительного комплекса стоимостью 118 млн долларов. Поставщиком оборудования также выступил «Тяжмаш» в рамках контракта стоимостью 73,9 млн долларов, подписанного в конце 2012 года.

АГМК — единственный производитель меди в Узбекистане. Отработка рудника «Кальмакыр» осуществляется с 1954 года. Его проектная мощность сегодня составляет 31,5 миллиона тонн руды в год. Предприятие выпускает рафинированную медь, цинк металлический, свинцовый концентрат и другую продукцию. На долю АГМК приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике.

Текст: «Газета.uz»      5 549
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