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22 декабря, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Первый строительный гипермаркет «Строй Центр» открылся в Ташкенте

На территории комплекса можно приобрести весь спектр строительных и отделочных материалов от мировых производителей.

Вчера, 13:00   Общество     на правах рекламы

В Юнусабадском районе столицы открыл свои двери для посетителей первый строительный гипермаркет «Строй Центр». Здесь покупатели смогут приобрести большой спектр товаров для ремонта и строительных работ в одном месте, с 8 утра и до 11 вечера без выходных.

В отделке комплекса были использованы высококачественные отделочные материалы и на каждом этаже созданы санузлы. Кроме того, комплекс оснащен современной системой кондиционирования и вентиляции, которая позволит осуществить покупки в условиях непогоды с комфортом. Каждый магазин сделан в формате шоу-рума с индивидуальным подходом и интерьером. Эскалаторы и лифты позволят быстро и беспрепятственно перемещаться по этажам, а навигационные схемы помогут сориентироваться с расположением магазинов по всему гипермаркету.

Для удобства покупателей все товары сегментированы по этажам:

  • Подземный этаж — лакокрасочная продукция, пластиковые трубы, гипсокартон, шурупы, гвозди, сыпучие материалы и инструменты;
  • 1 этаж — сантехнические приборы: ванные, унитазы, раковины и смесители, системы отопления, керамические плитки и кафель;
  • 2 этаж — стеновые, потолочные и напольные покрытия всех видов, двери, фурнитура и замки для дверей;
  • 3 этаж — электротехнические товары и люстры;
  • 4 этаж — обои и жалюзи;
  • 5 этаж — кухни, бытовая техника, оргтехника.

В комплексе собрана продукция самых крупных брендов мировых производителей строительных товаров, что делает диапазон цен на товары конкурентным строительным базарам.

Кроме того, на 5 этаже расположен комплекс общепита по системе бистро, который принесет дополнительные удобства покупателям и позволит сэкономить время.

Организаторы также решили проблему со стоянкой, актуальную для большинства базаров столицы: под парковку для посетителей отведена зона вокруг комплекса, а для автомобилей владельцев магазинов создана отдельная зона напротив гипермаркета.

На правах рекламы.

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Комментарии

  • Gregory Gaara 21 декабря 2016 15:08

    Где он находится? Юнусабад-то большой, и не маленький уж точно…

  • Игорь Шалдыбин 21 декабря 2016 18:28

    Кольцо 8 квартал, на месте старинного базара

  • Yulia Petlyakova 21 декабря 2016 18:52

    Ориентир местонахождения — Юнусабадский круг, конечная 61 маршрутки. На пересечении проспекта Амира Темура и ул. Янгишахар.

  • Андрей Колтыренко 22 декабря 2016 04:52

    эээ большой магазин!!! главное чтоб товар был качественый и осортимент а то везде одно и тоже.

  • Славик К. 22 декабря 2016 09:00

    Полупустой магазин с завышенными ценами.
    Строительные базары на Джами, Куйлюк, метро Олмазор — удобнее и дешевле. И выбора там побольше.

  • Артём С. 22 декабря 2016 17:38

    “..а для автомобилей владельцев магазинов создана отдельная зона напротив гипермаркета“
    Живу в доме напротив, спилили половину деревьев, разворотили всю территорию выкарчовывая пни и на этом всё забросили, уже как 2 месяца, только грязь развели!
    Газовые трубы прокладывали, асфальт перерыли и закопали тяп-ляп не заасфальтировав.
    Делали въезд с улицы А. Темура, старую брусчатку разломали больше, чем было надо, и конечно не заделали ничем, теперь приходится ноги ломать.
    Полностью согласен со Славик К.


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