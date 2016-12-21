Первый строительный гипермаркет «Строй Центр» открылся в Ташкенте

В Юнусабадском районе столицы открыл свои двери для посетителей первый строительный гипермаркет «Строй Центр». Здесь покупатели смогут приобрести большой спектр товаров для ремонта и строительных работ в одном месте, с 8 утра и до 11 вечера без выходных.
В отделке комплекса были использованы высококачественные отделочные материалы и на каждом этаже созданы санузлы. Кроме того, комплекс оснащен современной системой кондиционирования и вентиляции, которая позволит осуществить покупки в условиях непогоды с комфортом. Каждый магазин сделан в формате шоу-рума с индивидуальным подходом и интерьером. Эскалаторы и лифты позволят быстро и беспрепятственно перемещаться по этажам, а навигационные схемы помогут сориентироваться с расположением магазинов по всему гипермаркету.
Для удобства покупателей все товары сегментированы по этажам:
В комплексе собрана продукция самых крупных брендов мировых производителей строительных товаров, что делает диапазон цен на товары конкурентным строительным базарам.
Кроме того, на 5 этаже расположен комплекс общепита по системе бистро, который принесет дополнительные удобства покупателям и позволит сэкономить время.
Организаторы также решили проблему со стоянкой, актуальную для большинства базаров столицы: под парковку для посетителей отведена зона вокруг комплекса, а для автомобилей владельцев магазинов создана отдельная зона напротив гипермаркета.
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Комментарии
Где он находится? Юнусабад-то большой, и не маленький уж точно…
Кольцо 8 квартал, на месте старинного базара
Ориентир местонахождения — Юнусабадский круг, конечная 61 маршрутки. На пересечении проспекта Амира Темура и ул. Янгишахар.
эээ большой магазин!!! главное чтоб товар был качественый и осортимент а то везде одно и тоже.
Полупустой магазин с завышенными ценами.
Строительные базары на Джами, Куйлюк, метро Олмазор — удобнее и дешевле. И выбора там побольше.
“..а для автомобилей владельцев магазинов создана отдельная зона напротив гипермаркета“
Живу в доме напротив, спилили половину деревьев, разворотили всю территорию выкарчовывая пни и на этом всё забросили, уже как 2 месяца, только грязь развели!
Газовые трубы прокладывали, асфальт перерыли и закопали тяп-ляп не заасфальтировав.
Делали въезд с улицы А. Темура, старую брусчатку разломали больше, чем было надо, и конечно не заделали ничем, теперь приходится ноги ломать.
Полностью согласен со Славик К.