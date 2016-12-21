Первый строительный гипермаркет «Строй Центр» открылся в Ташкенте

В Юнусабадском районе столицы открыл свои двери для посетителей первый строительный гипермаркет «Строй Центр». Здесь покупатели смогут приобрести большой спектр товаров для ремонта и строительных работ в одном месте, с 8 утра и до 11 вечера без выходных.

В отделке комплекса были использованы высококачественные отделочные материалы и на каждом этаже созданы санузлы. Кроме того, комплекс оснащен современной системой кондиционирования и вентиляции, которая позволит осуществить покупки в условиях непогоды с комфортом. Каждый магазин сделан в формате шоу-рума с индивидуальным подходом и интерьером. Эскалаторы и лифты позволят быстро и беспрепятственно перемещаться по этажам, а навигационные схемы помогут сориентироваться с расположением магазинов по всему гипермаркету.

Для удобства покупателей все товары сегментированы по этажам:

Подземный этаж — лакокрасочная продукция, пластиковые трубы, гипсокартон, шурупы, гвозди, сыпучие материалы и инструменты;

1 этаж — сантехнические приборы: ванные, унитазы, раковины и смесители, системы отопления, керамические плитки и кафель;

2 этаж — стеновые, потолочные и напольные покрытия всех видов, двери, фурнитура и замки для дверей;

3 этаж — электротехнические товары и люстры;

4 этаж — обои и жалюзи;

5 этаж — кухни, бытовая техника, оргтехника.

В комплексе собрана продукция самых крупных брендов мировых производителей строительных товаров, что делает диапазон цен на товары конкурентным строительным базарам.

Кроме того, на 5 этаже расположен комплекс общепита по системе бистро, который принесет дополнительные удобства покупателям и позволит сэкономить время.

Организаторы также решили проблему со стоянкой, актуальную для большинства базаров столицы: под парковку для посетителей отведена зона вокруг комплекса, а для автомобилей владельцев магазинов создана отдельная зона напротив гипермаркета.

На правах рекламы.

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