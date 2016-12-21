Korea Post поможет модернизировать «Почту Узбекистана»

Фото: pochta.uz
Компания Korea Post («Почта Кореи») разработала проект модернизации объектов почтовой связи «Узбекистон почтаси» («Почта Узбекистана»). Он был представлен в ходе визита в Ташкент делегации национальной почтовой службы Республики Корея во главе с президентом Ким Ки Деоком, сообщается на сайте «Узбекистон почтаси».
На встрече с генеральным директором «Узбекистон почтаси» Шухратом Атамухамедовым отмечалось, что развитие почты Узбекистана предусматривает повышение качества почтовых операций, улучшение системы почтовой логистики, а также широкое внедрение информационных технологий и новых видов почтовых услуг.
Направления взаимодействия двух почтовых операторов были определены на переговорах в Сеуле в конце апреля. В августе корейская сторона провела изучение на объектах почтовой связи «Узбекистон почтаси», после чего был разработан проект модернизации почтовой сферы.
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