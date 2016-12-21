В благоустройство Мирзо-Улугбекского района вложат 900 млрд сумов

Кабинет Министров Узбекистана постановлением от 12 декабря утвердил Программу комплексного развития Мирзо-Улугбекского района Ташкента, предусматривающую изменение архитектурного облика и улучшение социальной инфраструктуры района.

В соответствии с программой по улице Мухаммада Юсуфа за счет сноса существующих двухэтажных домов будут построены 30 многоквартирных домов с подземной стоянкой и социальными и торговыми объектами. Расчетная стоимость проекта — 250 млрд сумов. Вдоль этой же улицы разместится семиэтажный дом стоимостью 5 млрд сумов. На улице Паркентской уже в 2017 году должны быть достроены 20 многоквартирных домов, проект оценен в 160 млрд сумов.

Пополнение жилищного фонда ожидается на улицах Асака, Мустакиллик, Аккурганской, проспекте Мирзо-Улугбека, массивах Ц-1 и «Феруза», на пересечении улиц Каландар и Сайрам, Гулямова и Бородинской, Шахрисазбской и Мустакиллик, Лашкарбеги и Риёзи — всего около 17 проектов. Некоторые дома разместятся на пустующих территориях, ряд зданий будет построен между уже существующими.

Согласно постановлению, более чем по 20 проектам запланировано строительство административной и коммерческой недвижимости.

На пересечении улиц Буюк ипак йули и Гулсанам в следующем году будет возведен рынок «Навруз дехкон бозори» стоимостью 9 млрд сумов.

Жители района получат новую прогулочную зону — до конца 2018 года планируется укрепить и облагородить берега канала Салар, пустив вдоль них аллею. На эти цели будут выделены кредиты банков на 5 млрд сумов.

Шесть махаллей получат в течение трех лет новые гузары (культурные центры), 17 гузаров будут реконструированы, 13 — капитально отремонтированы. На эти проекты планируется направить более 4 млрд сумов.

Ремонту подвергнутся участки почти 100 улиц районного значения на 5,3 млрд сумов и 52 участка внутриквартальных дорог на 5,8 млрд сумов. На всех улицах района будут установлены 12,1 тысячи новых энергоэффективных столбов освещения.

Кроме того, на благотворительные средства предпринимателей — немногим более 5 млрд сумов — будет реконструирована мечеть «Олтинтепа».

Текст: «Газета.uz» 23 304