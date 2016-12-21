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Golden House предлагает встретить Новый год в новой квартире

С 23 по 30 декабря Golden House дарит скидку 15% при покупке квартиры в одном из жилых комплексов.

Вчера, 10:00   Общество     на правах рекламы

Golden House объявляет новогодние скидки на квартиры. Только с 23 по 30 декабря, приобретая квартиру в одном из жилых комплексов Golden House, можно получить скидку 15%.

Акция «Новогодняя Неделя» включает в себя сразу 9 жилых комплексов, поэтому можно выбрать тот район города, в котором всегда хотелось жить:

  • Oltintepa,
  • «Семейный»,
  • Yetti Chinor,
  • Sebzor,
  • Megapolis,
  • Parkent Village,
  • Yangi Sergeli,
  • Yangi Beltepa,
  • Mironshoh.

Акция не распространяется при покупке квартиры в кредит.

Акция распространяется на квартиры, забронированные с 20 декабря.

Акция действует при 100% оплате наличными или перечислением до 30 декабря.

Подробную информацию об условиях акции можноо получить в офисе компании Golden House и по телефонам: 150−11−11, 150−55−55.

На правах рекламы. Услуги лицензированы.

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Комментарии

  • Леонид Зверев 21 декабря 2016 12:36

    Странно! Почему в кредит акция не действует? Застройщик в любом случае получает 100% оплату, даже кредитными средствами. Мне все равно, у меня есть крыша над головой. Вам нужно продавать!

  • Tom Riddle 21 декабря 2016 16:40

    Учитывая что в Сергелях будут строить 500 домов, в Мирзо-улугбекском районе около 30-40 домов, надо уже 30-35%ные скидки предлагать, причем без доп. условий.

  • Патриот Родины 21 декабря 2016 16:46

    Очень дорого. От 4,5-6 млн за налимчный расчет за квадратный метр. Без ремонта, только коробка. Даже медкомнаиных перегородок нету. 60 кв.м стоит около 300 млн и это со скидкой 15%. Сделайте доступные цены, хотя бы 200% от себесиоимости за каартиру и будут продажи. А так наценки у вас доходят до 700-800%. Так не честно.

  • Alex ko 21 декабря 2016 19:01

    to Tom Riddle.. Дело в том, что эти 500 домов буду в Сергели и будут влиять только на цены в том районе, скажем, в районе Дархана или Рисового базара, или Ц5 цены останутся прежними и люди да, будут покупать в том районе где им удобнее жить а не там где будет дешевое жилье. Вот если бы в районе ц5 500 домов строить начали, то это оказало бы давление на цены.


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