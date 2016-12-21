Golden House предлагает встретить Новый год в новой квартире

Golden House объявляет новогодние скидки на квартиры. Только с 23 по 30 декабря, приобретая квартиру в одном из жилых комплексов Golden House, можно получить скидку 15%.
Акция «Новогодняя Неделя» включает в себя сразу 9 жилых комплексов, поэтому можно выбрать тот район города, в котором всегда хотелось жить:
Акция не распространяется при покупке квартиры в кредит.
Акция распространяется на квартиры, забронированные с 20 декабря.
Акция действует при 100% оплате наличными или перечислением до 30 декабря.
Подробную информацию об условиях акции можноо получить в офисе компании Golden House и по телефонам: 150−11−11, 150−55−55.
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Комментарии
Странно! Почему в кредит акция не действует? Застройщик в любом случае получает 100% оплату, даже кредитными средствами. Мне все равно, у меня есть крыша над головой. Вам нужно продавать!
Учитывая что в Сергелях будут строить 500 домов, в Мирзо-улугбекском районе около 30-40 домов, надо уже 30-35%ные скидки предлагать, причем без доп. условий.
Очень дорого. От 4,5-6 млн за налимчный расчет за квадратный метр. Без ремонта, только коробка. Даже медкомнаиных перегородок нету. 60 кв.м стоит около 300 млн и это со скидкой 15%. Сделайте доступные цены, хотя бы 200% от себесиоимости за каартиру и будут продажи. А так наценки у вас доходят до 700-800%. Так не честно.
to Tom Riddle.. Дело в том, что эти 500 домов буду в Сергели и будут влиять только на цены в том районе, скажем, в районе Дархана или Рисового базара, или Ц5 цены останутся прежними и люди да, будут покупать в том районе где им удобнее жить а не там где будет дешевое жилье. Вот если бы в районе ц5 500 домов строить начали, то это оказало бы давление на цены.