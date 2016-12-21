Golden House предлагает встретить Новый год в новой квартире

Golden House объявляет новогодние скидки на квартиры. Только с 23 по 30 декабря, приобретая квартиру в одном из жилых комплексов Golden House, можно получить скидку 15%.

Акция «Новогодняя Неделя» включает в себя сразу 9 жилых комплексов, поэтому можно выбрать тот район города, в котором всегда хотелось жить:

Oltintepa,

«Семейный»,

Yetti Chinor,

Sebzor,

Megapolis,

Parkent Village,

Yangi Sergeli,

Yangi Beltepa,

Mironshoh.

Акция не распространяется при покупке квартиры в кредит.

Акция распространяется на квартиры, забронированные с 20 декабря.

Акция действует при 100% оплате наличными или перечислением до 30 декабря.

Подробную информацию об условиях акции можноо получить в офисе компании Golden House и по телефонам: 150−11−11, 150−55−55.

На правах рекламы. Услуги лицензированы.

7 426