Обзор мировых новостей

Взрыв пиротехники в Мексике привел к гибели 29 человек

Двадцать девять человек погибли в результате взрыва пиротехники во вторник в мексиканском городе Тультепек, еще 72 получили ранения. Взрыв произошел на пиротехническом рынке Сан-Паблито в одном магазине, затем сдетонировали изделия у других продавцов. Всего уничтожено около 290 магазинов из 300. В момент происшествия на рынке находилось порядка 2000 человек, так как в канун католического рождества многие покупают пиротехнику для празднований. Еще один взрыв в подпольной мастерской, произошедший позднее, унес жизнь одного человека, трое получили ранения. // РИА Новости

В Боливии назвали виновных в крушении самолета с футболистами «Шапекоэнсе»

Фото: twitter.com/JainerTV.

Виновными в крушении самолета с футболистами бразильского клуба «Шапекоэнсе» в Колумбии в конце ноября, в котором погиб 71 человек, признана боливийская авиакомпания LaMia и пилот лайнера, заявил во вторник министр общественных работ Боливии Мильтон Кларос. В связи с катастрофой арестован бывший представитель авиарегулятора Боливии Густаво Варгас Вильегас по обвинению в том, что он злоупотребил своим влиянием, когда выдал лицензию разбившемуся самолету. Также арестован его отец и глава авиакомпании LaMia Густаво Варгас Гамбоа. Оба подозреваемых отрицают свою вину. // РИА Новости

Пан Ги Мун может баллотироваться в президенты Республики Кореи

Фото: twitter.com/nikitadavidyuk.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун намекнул, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Южной Корее, сообщило агентство Рёнхап. «Если то, чему я научился, что увидел и почувствовал за 10 лет моей службы на посту генерального секретаря ООН, поможет мне продвинуть вперед Республику Корея, я хотел бы полностью посвятить себя этому, — приводит агентство слова Пан Ги Муна. — Я не пожалею себя, если мои знания понадобятся для развития страны, для повышения благосостояния и доходов граждан». // РИА Новости

КНР создаст конвертоплан, способный развивать скорость 500 км/ч

Китайские инженеры ведут разработку конвертоплана, способного летать со скоростью 500 километров в час, пишет China Daily. Летательный аппарат с воздушными винтами, который может взлетать и садиться вертикально, планируется изготовить в двух вариантах — со средней и тяжелой полетной массой. Максимальная взлетная масса первого составит 20 тонн, тяжелой версии — 40 тонн. Конвертоплан будет оснащен четырьмя роторами, дальность полета может составить 3100 км. // РИА Новости

Текст: «Газета.uz» 7 577