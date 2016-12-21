Очередной рейс «Аэрофлота» в Москву прерван по техническим причинам

Борт «В. Маяковский», выполняющий 21 декабря рейс SU1871.
Фото: Allan Martins Antunes / Jetphotos.net
Самолет A330 компании «Аэрофлот» рейса SU1871 «Ташкент-Москва» в среду, 21 декабря, вернулся после вылета в столицу Узбекистана по техническим причинам, сообщили «Газете.uz» пассажиры рейса.
Это второй подобный случай за последние 10 дней — 12 декабря самолет этого же рейса (с другим бортовым номером), вылетев с часовой задержкой, вскоре был возвращен в Ташкент из-за неполадки.
По данным пассажиров, взлет состоялся примерно в 4:45 (по расписанию — в 4:30), однако примерно через час экипаж сообщил о вынужденном возвращении в пункт вылета.
В справочной столичного аэропорта не смогли сообщить точное время осуществления рейса. В настоящее время проводится проверка самолета.
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Комментарии
Летала этим рейсом 7 ноября этого года. Была задержка. Должны были вылететь 4:30 а вылетили 6:20. А у меня транзит. Так что на следующий рейс не успела, перед носом улетел мой рейс Москва-Тбилиси. Но компания быстра решила проблему. Они отправили меня в Тбилиси через Баку.
12 декабря проважали товарища в Москву этим рейсрм. Как и написано взлетели, сели. Обещали вылет в 15-45 в справочной аэропорта. В представительстве “Аэрофлот“ подтвердили вылет в 16-00. Проводили его второй раз. Опять тоже самое. Позвонил с аэропорта со словами заберите меня отсуда! Представительство Аэровлота в Ташкенте к тому моменту уже просто не отвечало на телефонные номера. В итоге улете только 13 декабря, ровно через сутки! Отсуда мораль! “Летайте самолетами Аэрофлота“