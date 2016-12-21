Очередной рейс «Аэрофлота» в Москву прерван по техническим причинам

Самолет A330 компании «Аэрофлот» рейса SU1871 «Ташкент-Москва» в среду, 21 декабря, вернулся после вылета в столицу Узбекистана по техническим причинам, сообщили «Газете.uz» пассажиры рейса.

Это второй подобный случай за последние 10 дней — 12 декабря самолет этого же рейса (с другим бортовым номером), вылетев с часовой задержкой, вскоре был возвращен в Ташкент из-за неполадки.

По данным пассажиров, взлет состоялся примерно в 4:45 (по расписанию — в 4:30), однако примерно через час экипаж сообщил о вынужденном возвращении в пункт вылета.

В справочной столичного аэропорта не смогли сообщить точное время осуществления рейса. В настоящее время проводится проверка самолета.

Текст: «Газета.uz» 16 930