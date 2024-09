Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi hamda Teach for Uzbekistan nodavlat notijorat tashkiloti o‘rtasida ta’lim sohasida o‘zaro hamkorlikni yo‘lga qo‘yish bo‘yicha memorandum imzolandi. Shartnoma pedagogik ma’lumotga ega bo‘lmagan 10 nafar o‘qituvchiga maktablarda ko‘ngilli sifatida ishlash imkonini berdi.

Teach for Uzbekistan — notijorat ta’lim loyihasi va Teach for All global tarmog‘ining hamkori. Uning maqsadi O‘zbekistonning chekka hududlaridagi ta’lim tizimini tubdan o‘zgartirish, yosh yetakchi va mutaxassislarni maktab ta’limiga jalb etishdan iborat.