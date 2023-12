Abduaziz Isoqulov ikkita — yurisprudensiya va iqtisodiyot yo'nalishida oliy ma'lumotga ega. U 2018-yili AQSh hukumatining Fulbright stipendiyasini yutib olgan. Bir yil o'tib, magistraturani shu dastur asosida Nyu-Yorkdagi Fordhem universitetining Huquq maktabi (Fordham University School of Law)da o'qish uchun AQShga uchib ketgan.



Abduaziz 2023-yili Kardoso Huquq maktabi (Cardozo School of Law)ga o'qishga kirdi va hozir huquq fanlari doktori ilmiy darajasini olishga tayyorlanmoqda. U o'zbekistonlik talabalarga yordam berish maqsadida Amerikada Legal World and Beyond konsalting kompaniyasiga asos solgan.