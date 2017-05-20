Равшан Хайдаров возглавил молодежную сборную по футболу

Сборная Узбекистана по футболу U-22 представила нового главного тренера на место ушедшего в «Пахтакор» Джасура Абдураимова.

Равшан Хайдаров назначен новым главным тренером сборной Узбекистана по футболу до 22 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола.

6 апреля 55-летний специалист был представлен в качестве главного тренера «Пахтакора», однако после поражений от «Шуртана» (0:3) и «Локомотива» (1:2) Равшан Хайдаров уступил свое место Джасуру Абдураимову, который до этого возглавлял сборную Узбекистана U-22.

Молодежная сборная под руководством нового тренера 15−23 июля в ОАЭ примет участие в квалификационном этапе к чемпионату Азии U-23.

За свою карьеру Равшан Хайдаров руководил такими клубами, как «Трактор» (1997−2001), «Пахтакор» (2002, 2006−2007, 2010−2011, 2017), «Кызылкум» (2012−2013), «Динамо» (2013−2014), а также был наставником национальной команды U-19 (2014−2015) и с 2015 годы работал в тренерском штабе сборной Узбекистана.