EN РУ O`Z ЎЗ
30 декабря, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Турсинхан Худайбергенов.

Фото: akadmvd.uz

Экс-глава МЧС назначен Госсоветником Президента

Турсинхан Худайбергенов назначен Госсоветником Президента по контролю и координации работы с обращениями граждан и юрлиц.

Сегодня, 20:47   Политика  

Турсинхан Худайбергенов, с марта 2010 года возглавлявший Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, назначен Государственным советником Президента по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц. Указ об этом 28 декабря подписал глава государства.

Напомним, указом Президента от 28 декабря «О мерах по коренному совершенствованию системы работы с обращениями физических и юридических лиц» в структуре Аппарата Президента была образована Служба по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц.

Турсинхан Худайбергенов (1951 года рождения) — выпускник Ташкентского педагогического института (1974 год) и Академии МВД СССР (1982). В 19741999 годы занимал разные должности в МВД, в 1999—2001 годах был начальником УВД Хорезмской области, в 2001—2006 годах — Государственным советником Президента по координации деятельности правоохранительных и надзорных органов, в 2006—2010 годах — начальником УВД Ферганской области.

Текст: «Газета.uz»      5 966
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 20:12

Систему дошкольного образования ждет улучшение

Сегодня, 19:55

Новый глава ООН намерен укреплять сотрудничество с Узбекистаном

Сегодня, 19:18

Одил Ахмедов перешел в китайский «Шанхай СИПГ»

Сегодня, 18:34

Новый бренд молочной продукции Essi запущен в Узбекистане

Сегодня, 18:08

В Фергане начал работу зоопарк (+фото)

Сегодня, 17:49

Малую промзону откроют в Янгиере

Сегодня, 17:14

Какие разрешительные процедуры предлагается сократить

Сегодня, 16:18

Куда сходить на выходных

Популярное

Народные приемные Президента откроют в каждом городе и районе

Financial Times включила Узбекистан в список «горячих» направлений для туризма

2 января будет выходным днем

Хасанбой Дусматов — лучший спортсмен 2016 года в Узбекистане