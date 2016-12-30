Экс-глава МЧС назначен Госсоветником Президента

Турсинхан Худайбергенов.
Фото: akadmvd.uz
Турсинхан Худайбергенов, с марта 2010 года возглавлявший Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, назначен Государственным советником Президента по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц. Указ об этом 28 декабря подписал глава государства.
Напомним, указом Президента от 28 декабря «О мерах по коренному совершенствованию системы работы с обращениями физических и юридических лиц» в структуре Аппарата Президента была образована Служба по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц.
Турсинхан Худайбергенов (1951 года рождения) — выпускник Ташкентского педагогического института (1974 год) и Академии МВД СССР (1982). В 19741999 годы занимал разные должности в МВД, в 1999—2001 годах был начальником УВД Хорезмской области, в 2001—2006 годах — Государственным советником Президента по координации деятельности правоохранительных и надзорных органов, в 2006—2010 годах — начальником УВД Ферганской области.
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